Красногорск, 22 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. За убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева в Подмосковье заказчик был готов заплатить киллеру ₽20 млн. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

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«В результате <…> следственных действий удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере ₽20 млн совершить убийство», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Мужчина согласился пойти на преступление. Тогда заказчик передал ему предоплату в размере ₽500 тыс., пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Перед совершением нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.

В ведомстве добавили, что установить личность стрелявшего удалось благодаря обнаруженным на месте преступления генетическим следам нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября в деревне Лапино неизвестный напал на Аликхаджиева, который занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, и выстрелил в него по меньшей мере четыре раза. Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. По факту покушения возбудили уголовное дело.

Свидетелей преступления не было, так как в момент нападения Аликхаджиев был дома один. Он смог позвонить жене и попросить о помощи. Когда приехали медики, помощник депутата был в сознании и мог передвигаться, но в больнице стало ясно, что ему нужна срочная операция.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 октября сообщила, что предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на помощника депутата Госдумы задержали в Московской области. Обоих подозреваемых доставили в следственный изолятор.

Ранее Аликхаджиев руководил администрацией Шалинского района Чечни, а также занимал посты первого заместителя председателя Госсовета Чечни и зампреда правительства Ингушетии.