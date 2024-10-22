Курск, 22 октября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины, ранее располагавшихся в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), после устроенного бунта передислоцировали в Курскую область. Об этом 22 октября сообщили в российских силовых структурах.

ТАСС/АР/LIBKOS

«В наказание командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило бригаду на позиции в Курской области», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

По его словам, украинское командование пытается хоть как-то исправить ситуацию в Курской области, даже «за счёт и так деморализованных» бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер 119-й бригады ВСУ Александр рассказал о том, что бойцы ВСУ устроили мятеж во время нахождения на позициях в Курахово. По его словам, военные 116-й отдельной бригады территориальной обороны отказались исполнять приказы командиров. После этого их перенаправили в Сумы.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ударом в Сумской области вечером 21 октября была сорвана ротация киевских боевиков в Курскую область. По его словам, авиабомба упала в 18:43 в Сумской области. Также ФАБы попадали в направлении базы отдыха «Металлург», которую оккупировали боевики, привезённые из-под Винницы.

По данным Минобороны на 21 октября, за всё время боевых действий украинские войска потеряли в Курской области более 25,4 тыс. бойцов, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 977 боевых бронированных машин.

В минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, а также отразили контратаку украинских штурмовиков у Новоивановки. В результате ВСУ потеряли до 15 бойцов, танк и две боевые бронированные машины.