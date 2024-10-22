ДНР, 22 октября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) устроили мятеж во время нахождения на позициях в Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 октября сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады ВСУ Александра.

Peter Druk/Global Look Press

По его словам, военные 116-й отдельной бригады территориальной обороны отказались исполнять приказы командиров.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведётся вторжение в Курскую область», — уточнил украинский офицер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер украинской армии по имени Александр рассказал, что около сотни военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до освобождения города российскими войсками. Впоследствии эти бойцы заявили, что их отправили на передовую без подготовки и необходимого вооружения.

11 октября боевики 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово покинуть позиции под Харьковом. По их словам, подразделению не хватает офицеров и боеприпасов, в нём процветает дезертирство.

Три роты Национальной гвардии Украины, переброшенные под Красноармейск (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву части ДНР, отказались выполнять приказы. Их поддержали командиры. Как рассказал боец одного из подразделений Владислав, второй батальон 15-й бригады Нацгвардии перебросили под город в середине августа. Уже тогда в ротах была нехватка бойцов. Спустя неделю боевых действий в каждой осталось по 10–13 человек при средней положенной численности в 80–100 бойцов.

18 октября боевики украинских формирований, осознав возможность полного окружения российскими военными, сбежали с занимаемых ими позиций в районе населённого пункта Любимовка в приграничье Курской области. Они бежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территории, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.