Курск, 22 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Ударом в Сумской области вечером 21 октября была сорвана ротация киевских боевиков в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум ФАБ 1500

По словам Лебедева, авиабомба (ФАБ) упала в 18:43 в Сумской области.

«Прилёт ФАБа в направлении населенного пункта Басовка. Сорвали ротацию бандеровцам в Курскую область», — пояснил подпольщик.

Также ФАБы попадали в направлении базы отдыха «Металлург», которую оккупировали боевики, привезённые из-под Винницы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 октября в Сумах и Полтавской области Украины были слышны взрывы и воздушная сирена.

В ночь на 22 октября российские военные обнаружили и уничтожили в небе над Брянской областью несколько беспилотников. ВСУ двумя беспилотниками частично повредили кровлю нежилого здания и котельной в Суземском районе региона. Ранее российские силы ПВО обезвредили над Брянской областью четыре вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье, рассказал боец с позывным Артист.