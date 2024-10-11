Одинцово, Московская область, 11 октября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев, на которого напали в подмосковном Одинцово, смог позвонить жене и попросить о помощи. В больнице его экстренно прооперировали, сообщает 11 октября Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Свидетелей покушения нет, так как в момент нападения Аликхаджиев был дома один. Неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата, после чего скрылся.

Аликхаджиев сообщил о произошедшем жене, которая возвращалась от врача, а та оповестила родственников. Раненому вызвали скорую.

«Когда врачи приехали, помощник депутата передвигался самостоятельно, был в ясном уме и лишь в больнице стало понятно, что ему нужна срочная операция», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Аликхаджиева было совершено 10 октября в деревне Лапино, он находится в реанимации.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, нападавшего разыскивают.

Шерип Аликхаджиев занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. До июня 2004 года он руководил администрацией Шалинского района Чечни. Также Аликхаджиев занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни, а в 2006 году был назначен зампредом правительства Ингушетии.