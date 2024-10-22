Москва, 22 октября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. В ответ на угрозы экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа нанести удар по Москве можно «ударить по Вашингтону». Об этом 21 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трампа занесло. Он на самом деле сказал об «ударе по чёртовой Москве»? Конечно же, нет. На переговорах он обычно как шёлковый. На эти слова есть только один ответ: по вашему чёртовому Вашингтону тоже будет нанесён удар», — отреагировал в соцсети Х Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что в целом его отношения с Трампом были вполне «тёплые».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину. По его словам, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, но придётся, поскольку иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не уточнил.

В рамках президентской избирательной кампании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений. Российская сторона в свою очередь предпочитает не придавать публичности детали разговоров, которые ведутся на высшем уровне, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.