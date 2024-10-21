Вашингтон, 21 октября, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Удар по Москве якобы угрожал нанести экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия начнёт преследовать Украину. Такое утверждение сделал политик-республиканец и кандидат на пост главы Белого дома на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чёртовой Москвы», — цитирует Трампа издание.

По словам экс-президента, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось.

Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, Трамп выразил сомнения в необходимости действовать таким образом. Политик при этом сослался на свои хорошие отношения и взаимопонимание с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я не думаю, что мне бы пришлось. Он <…> знает, что я чертовски сумасшедший», — пояснил Трамп и добавил, что Путин тоже знает о его непростом характере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил кандидат на пост главы Белого дома Трамп, действующий президент США Джозеф Байден неспособен урегулировать конфликт между Украиной и Россией. Политик-республиканец в очередной раз напомнил, что у него хорошие отношения и с президентом России, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп указал, что при его администрации конфликта между Москвой и Киевом не произошло бы никогда.

Трамп высказал опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны. По мнению политика, в течение следующих трёх-четырёх месяцев такая война может начаться. Политик заверил, что в случае победы на выборах президента США он способен закончить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.