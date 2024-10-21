Москва, 21 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о создании Вооружёнными силами Украины (ВСУ) «буферной зоны» под Курском.

ИА Регнум

«(Слова Зеленского — Прим. ред.) — это враньё. Там последние резервы ВСУ. У них 15 бригад резервных. Ничего они там сделать не могут. Никакой буферной зоны там нет», — ответил Колесник, его слова приводит Lenta.ru.

21 октября стало известно, что глава киевского режима на совещании с военным руководством Украины обсудил попытки вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, Киев стремится к «созданию буферной зоны» на российской территории.

В этот же день пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 25 400 человек.

Ранее Зеленский признал успех действий российских бойцов по выдавливанию проникших в Курскую область подразделений ВСУ. Он отметил, что украинские военные «держатся на определённых рубежах».

10 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия успешно вытесняет ВСУ из Курской области, двигаясь вперёд более чем на десяти участках.