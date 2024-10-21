Киев, 21 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на совещании с военным руководством Украины обсудил попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Официальный сайт президента Украины

Украина стремится к «созданию буферной зоны» на российской территории, заявил Зеленский.

«Мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — сказал глава киевского режима.

Ранее Зеленский признал успех действий ВС РФ по выдавливанию проникших в Курскую область подразделений ВСУ, отметив, что украинская армия «держится на определённых рубежах».

Как передавало ИА Регнум, 21 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 25 400 человек.

Задача-минимум Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

«Курская авантюра» киевского режима отдалила перспективы урегулирования конфликта на территории Украины, заявил 21 октября постпред России при ООН Василий Небензя. Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день подчеркнул, что специальная военная операция может закончиться только победой России.