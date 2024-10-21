Москва, 21 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Появление флага КНДР в районе освобождённого российскими бойцами села Цукурино в ДНР может быть работой «фотошопных войск», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«Не до конца понятно, означает ли это, что фотошопные войска одной из сторон включились в работу или военнослужащие ВС РФ перестали скрывать северокорейских братьев по оружию», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне данных заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября бездоказательно обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

Позже глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации.

Президент России Владимир Путин в ходе своего июньского визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.