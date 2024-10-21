Одинцово, Московская область, 21 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е. М. Примакова в Московской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/ТАСС

Там отметили, что главы государств посетили урок арабского языка для российских учащихся центра.

«Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования разрабатывает программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России, проводит олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организует международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров», — сказано в сообщении Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Нахайян прибыл в Россию 20 октября, а 21 октября лидеры провели официальные переговоры в Кремле. Они были посвящены двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

На встрече с президентом ОАЭ Путин указал на рост товарооборота между двумя странами за последние три года. Также глава российского государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в том числе в обмене пленными. Со своей стороны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы в отношениях между Россией и ОАЭ удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 октября сообщил, что доверительные и дружеские отношения между президентом России и президентом ОАЭ позволяют обсуждать самые серьёзные вопросы даже в неформальной обстановке.