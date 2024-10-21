Вашингтон, 21 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Руководители киевского режима постоянно консультировались с США в ходе переговоров с Россией весной 2022 года, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт The Washington Post.

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

По словам Умерова, у переговоров было несколько направлений, отметил в своей статье обозреватель издания Дэвид Игнатиус.

«По его (Умерова. — Прим. ред.) словам, Соединённые Штаты «всегда знали» об этих контактах, «потому что мы всегда консультировались по каждому направлению», — сказано в материале.

Представители руководства США подтвердили факт таких контактов, отметил также автор.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но Украина отказалась от достигнутых договорённостей, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.

В ноябре 2023 года член переговорной группы Украины, депутат Верховной рады Давид Арахамия рассказал, что российско-украинские переговоры сорвал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия. Джонсон позднее сказал, что эти заявления не соответствуют действительности.

Всякий раз, когда срывается мирная договорённость между Москвой и Киевом, «Украина становится меньше», отметил в сентябре 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.