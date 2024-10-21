Москва, 21 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об «ударе по Москве» объясняются предвыборной кампанией, заявила 21 октября депутат Госдумы Светлана Журова.

Guille Briceno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сообщалось ранее, Трамп в интервью The Wall Street Journal сообщил, что якобы угрожал президенту России нанести удар по Москве в случае, если РФ будет «преследовать» Украину.

«У них предвыборные истории. У них работают технологи. Они, наверное, обсуждают с Трампом такие заявления, понимая последствия. Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость, что он может и такое даже сказать», — сказала Журова «Ленте.Ru».

При этом Трамп старается сохранить нормальные отношения с Россией, давая понять, что никогда бы не привёл угрозу в исполнение, сказала депутат.

Слова кандидата в президенты США адресованы и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, а также западным политикам, поскольку «всем поднадоело» как происходящее на Украине, так и финансирование Киева со стороны Запада, добавила Журова.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, ранее заявил, что в рамках избирательной кампании в США политики делают множество эмоциональных заявлений. Также Песков подчеркнул, что Россия, занимая ответственную позицию, не делает публичным содержание разговоров лидеров.

Ответом на угрозу Трампа нанести удар по Москве могло быть только предупреждение об ударе по Вашингтону, отметил в свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что американского политика «занесло». Ничего подобного в ходе реальных переговоров Трамп не говорил, а его отношения с руководством РФ были «довольно тёплыми», добавил Медведев.