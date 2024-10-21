Медведев отреагировал на угрозу Трампа «ударить» по Москве
Медведев: на угрозу Трампа ударить по Москве последовал бы удар по Вашингтону
Москва, 21 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Ответом на угрозу кандидата в президенты США и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа нанести удар по Москве может быть только «удар по Вашингтону», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чёртовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шёлковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чёртов Вашингтон тоже подвергнется удару», — написал Медведев в соцсети X (бывшая Twitter).
По словам зампреда Совбеза, отношения с Трампом обычно были «довольно тёплыми».
Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal сообщил, что угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину.
По словам экс-главы Белого дома, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.
21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа заявил, что в рамках президентской избирательной компании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений. Он добавил, что российская сторона предпочитает не придавать публичности детали разговоров, которые ведутся на высшем уровне.