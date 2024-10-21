Москва, 21 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Ответом на угрозу кандидата в президенты США и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа нанести удар по Москве может быть только «удар по Вашингтону», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чёртовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шёлковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чёртов Вашингтон тоже подвергнется удару», — написал Медведев в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам зампреда Совбеза, отношения с Трампом обычно были «довольно тёплыми».

Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal сообщил, что угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину.

По словам экс-главы Белого дома, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа заявил, что в рамках президентской избирательной компании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений. Он добавил, что российская сторона предпочитает не придавать публичности детали разговоров, которые ведутся на высшем уровне.