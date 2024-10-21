Кишинёв, 21 октября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Большая часть участников референдума о присоединении Молдавии к Европейскому союзу (ЕС) проголосовала «за», об этом сообщила ЦИК республики после подсчёта 98,56% протоколов.

Diego Herrera/Global Look Press

«На референдуме 50,16% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,84% — «против», — приводятся данные ЦИК на сайте портала Unimedia.

В материале уточняется, что явка составила около 1,56 млн человек, это чуть меньше 52% от общего числа избирателей.

Как передавало ИА Регнум, по итогам обработки 96,21% бюллетеней в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз выступили 48,97% избирателей, против — 51,03%. В Приднестровье против проголосовали более 62,5% избирателей.

Другой кандидат в президенты Молдавии Ион Кику также обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.

По предварительным данным, у действующего президента Майи Санду не хватило голосов для победы в первом туре, поэтому 3 ноября будет проведён дополнительный тур выборов.