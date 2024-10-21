Курск, 21 октября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые развернули флаг над газовой насосной станцией в курской Судже, уничтожены. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, планы украинского командования по захвату Курска «за три дня» провалились. Российские военные уничтожили большое количество живой силы противника.

«Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — два пленных оставшихся — сейчас находятся уже у нас [в плену]», — рассказал Аид ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 20 октября, ВСУ потеряли более 25 тыс. бойцов и 167 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.