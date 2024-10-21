ДНР, 21 октября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Наёмники из Латинской Америки, переброшенные украинским командованием в Часов Яр, попросили эвакуировать их из города. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Ранее российский военный из группировки «Юг» сообщил о ликвидации в районе Часова Яра колумбийского наёмника Галиндеса Гуаманги Джеймса Арбея, воевавшего на стороне ВСУ. По словам бойца, среди испаноязычных наёмников есть раненые.

«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них есть раненые», — приводит слова военного «РИА Новости».

Агентству также предоставили записи перехваченных переговоров колумбийских наёмников. Боевики в них жалуются на «надоевшую артиллерию» и мешающую спать стрельбу из гранатомётов и миномётов, последствия ранений, а также говорят о необходимости эвакуировать раненых.

«Мы все это видели, но весь состав реально потрёпанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе», — говорит в радиоперехвате один из наёмников.