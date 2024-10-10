ДНР, 10 октября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Бойцы элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российским военным в городе Часов Яр в ДНР, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Serhii Hudak/Global Look Press

По его словам, 4-я бригада 3-й общевойсковой армии и бойцы спецназа «Ахмат» из группы Шустрого уничтожили большое количество живой силы противника и захватили много пленных.

«Причём пленные непосредственно из элитных подразделений», — уточнил Алаудинов на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные находятся в самом Часовом Яре, глубоко в тылу ВСУ, а это означает для сил киевского режима «большие проблемы».

Как сообщало ИА Регнум, российский штурмовик с позывным Терминатор рассказал, что попавшие в плен украинские бойцы лгут о якобы нежелании воевать. Они утверждают, на фронт не хотели, что их силой затащили в военкоматы, а также ругают руководство в Киеве. Однако при проверке документов выясняется, что пленные — не мобилизованные, а контрактники, причём довольно давно, отметил боец.