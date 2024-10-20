Брянск, 21 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 21 октября пресекли попытку украинских боевиков атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Губернатор Брянской области уточнил, что в небе над регионом силами ПВО уничтожен один украинский беспилотник самолётного типа. В ходе отражения атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что при отражении атаки украинских дронов на промзону в Дзержинске пострадали четыре человека. Лёгкие осколочные ранения получили сотрудники пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 20 октября российские силы ПВО обезвредили над территорией семи регионов РФ 110 беспилотных летательных аппаратов украинских войск. По данным Министерства обороны, 43 дрона уничтожено над территорией Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской, восемь — в Нижегородской, семь — в Белгородской, шесть — в Брянской области и один — в небе над Московской областью.