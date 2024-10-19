Курск, 19 октября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) предупредило, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет. Об этом 19 октября заявил сдавшийся в плен украинский военный Александр Чмиль.

Иван Шилов ИА Регнум

«Командование сказало, что эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Не били, накормили, дали воды и сигарет. Нормально относились, и тут нормально относятся», — рассказал он.

По его словам, подвоза продовольствия и боеприпасов не было, приходилось пить воду из болота.

Чмиль сообщил, что был мобилизован несмотря на то, что состоял на учёте в наркодиспансере, после чего оказался в Курской области. Он уточнил, что в его подразделении почти все старше 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября пленный боец ВСУ из 17-й танковой бригады Иван Золотарёв рассказал, что украинских военных обманом отправляют в Курскую область. Он отметил, что командир просил его и сослуживцев подежурить в охране.

2 сентября пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов также заявлял, что некоторые командиры ВСУ скрыли от своих подчинённых, что их отправляют в Курскую область. По его словам, руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства. Анисимов добавил, что наблюдал за расправой над военными, которые отказались туда ехать.