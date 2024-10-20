Курск, 20 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований пытаются полями сбежать от российских военных в районе города Суджи в Курской области. Об этом 20 октября рассказал представитель российских силовых структур.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября сдавшийся в плен боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что командование украинских формирований предупредило, что пути отступления в приграничье Курской области отрезаны и эвакуации не будет. По словам пленного, им не привозили продовольствия и боеприпасов, из-за чего приходилось пить воду из болота.

Боевики украинских формирований 18 октября сбежали со своих позиций около Любимовки в курском приграничье в сторону границы с контролируемой Киевом территории. При этом их атаковали российские беспилотники.

Ранее в этот же день экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удары по личному составу и бронетехнике украинских боевиков в Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил, что все назначенные цели были уничтожены.