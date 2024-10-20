Москва, 20 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в выдаче кредита на 3 млрд рублей самому себе. Об этом 20 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.

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«По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации», — говорится в статье.

Отмечается, что Ромаев ещё в 2020 году уехал за границу, МВД намерено организовать международный розыск банкира через Интерпол.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в ролике про отмену комиссии за эквайринг. В ведомстве отметили, что потребители получали неполную информацию об условиях финансовой услуги, которые определяют её стоимость.

31 января ФАС направила запросы в шесть российских банков. Целью был анализ обоснованности решения кредитных организаций ввести комиссию для застройщиков. В их числе значились «Сбер», «ПСБ» и «ВТБ».