Москва, 9 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в ролике про отмену комиссии за эквайринга. Об этом сообщили на сайте службы.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

В адрес надзорного ведомства ранее поступали обращения с жалобами на признаки нарушений в рекламе финансовых услуг «Альфа-банка». Ролик показали в эфире федеральных телеканалов в сентябре 2023 года

«В ролике крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — отметили в сообщении.

В результате потребители получали неполную информацию об условиях финансовой услуги, которые определяют её стоимость, добавило ведомство. Дело в отношении Альфа-банка возбудили по признакам нарушения закона о рекламе.

«В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — подытожили в ФАС.

Как сообщалось ИА Регнум, 31 января Федеральная антимонопольная служба направила запросы в шесть российских банков. Целью был анализ обоснованности решения кредитных организаций ввести комиссию для застройщиков. В их числе значились «Сбер», «ПСБ» и «ВТБ».

Проверку начали после публикаций информации в СМИ, жалоб застройщиков и клиентов на действия банков, пояснили в ведомстве. В ФАС подчеркнули, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примут соответствующие меры.

До этого ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.