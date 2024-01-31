Москва, 31 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в шесть российских банков для анализа обоснованности решения кредитных организаций ввести комиссию для застройщиков. В их числе значатся Сбер, ПСБ и ВТБ, сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

«Ранее ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит»,— говорится в сообщении.

Проверка началась после публикаций информации в СМИ, жалоб застройщиков и граждан на действия банков, пояснили в ведомстве. В ФАС подчеркнули, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января заместитель президента — председателя правления «ВТБ» Георгий Горшков заявил, что с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки стали убыточными для банков. По его словам, рентабельность по ним в последние месяцы была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. Горшков добавил, что у других крупных банков ситуация аналогичная.

Банк России в ответ на заявления об убыточности льготной ипотеки назвал их лукавством. ЦБ сообщил, что пока не видит, чтобы льготная ипотека была убыточна для банков. Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов отметил, что доходность этих программ до ужесточения со стороны правительства была выше 20% годовых ROE, в отдельных случаях — до 50%. То есть банки были в шоколаде, сообщил он. Сейчас доходность объективно упала, но пока в расчётах ЦБ не видно отрицательной доходности, добавил глава департамента.