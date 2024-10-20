Москва, 20 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 20 октября поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, за последние годы в столице построили порядка 1400 км магистралей, которые нуждаются в постоянном внимании и обслуживании.

«Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объём работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он поблагодарил специалистов за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 2025 по 2027 год в рамках адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести ещё 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. В числе знаковых объектов Собянин назвал завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда.