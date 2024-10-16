Москва, 16 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В период с 2025 по 2027 годы в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести ещё 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Программа содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, и сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определённые в 2011 году», — написал он в Telegram-канале.

В числе знаковых объектов градоначальник назвал завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дорогиСолнцево — Бутово — Варшавское шоссе, мостовые сооружения через Москву-рекув створе Берегового проезда. В рамках строительства реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть от ул. Новозаводской до 3-й Магистральной ул. и в створе ул. Мясищева.

Также мэр выделил Симоновскую набережную, набережную Москвы-реки от Филёвского парка до территории театра «Мастерская П. Н. Фоменко», Карамышевскую набережную и искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября мэр столицы открыл эстакаду, обеспечивающую съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Длина эстакады составила 710 м. За счёт неё увеличится транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики и до 10% снизится нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.