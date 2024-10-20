Санкт-Петербург, 20 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Мариинского театра.

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Он скончался ночью 18 октября. Причины смерти не уточнили. Театр принёс соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам усопшего.

«Блистательный характерный танцовщик и мастер пластической пантомимы, он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — говорится на сайте театра.

Анатолий Гридин родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В 1944 году он поступил в хореографическую студии при Новосибирском театре и уже в следующем году начал танцевать в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1952 году его приняли в Кировский (Мариинский) театре. Он исполнил партию Северьяна в балете «Каменный цветок» Сергея Прокофьева и Визиря в балете «Легенда о любви» Арифа Меликова.

Гридин также снялся в советских хореографических фильмах «Анюта» и «Женитьба Бальзаминова». В 1981 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.