Белград, 20 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Сербия, несмотря на сильное внешнее давление, которое на неё оказывают, не введёт против России никаких санкций. Об этом 20 октября заявил на русском языке сербский президент Александр Вучич в ходе выставки, посвящённой 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне.

Александр Дзюба/ТАСС

«На нас будет оказываться большое давление, когда нам будет нужно ввести санкции против России, и после двух лет я могу сказать, что мы не введём никаких санкций против российской демократии», — процитировала его газета «Известия».

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв, который также присутствовал на выставке, назвал Сербию по-настоящему суверенной страной. Он отметил, что в мире уже не так много государств, которые могут делать такие искренние заявления, как Сербия и РФ.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября президент РФ Владимир Путин и Вучич по телефону обсудили ряд важных тем, в том числе ситуацию на Украине и в Косово. Сербский лидер поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности республики. Они также обменялись поздравлениями по случаю освобождения Белграда в 1944 году Красной Армией.

Кроме того, Вучич 20 октября, выступая в честь торжественной даты, на русском языке произнёс речь о союзе Сербии и России в борьбе с фашизмом. Он также напомнил, что в Белграде не встречали цветами нацистских оккупантов.