Париж, 20 октября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Слухи об отправке северокорейских военных в Россию неправдоподобны и выгодны только Украине. Об этом 20 октября написала французская газета Le Journal du Dimanche.

РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что адаптация военных из КНДР, говорящих на другом языке и работающих иным образом, заняла бы много времени.

«Кроме того, это показало бы, что у России не хватает людей, что не соответствует действительности, в отличие от Украины», — подчеркивает газета.

Кроме того, издание считает, что в интересах Киева интернационализировать конфликт, всячески показывая, что Россия задействует союзников. При этом не исключены попытки Украины назвать северокорейцами российских граждан из восточных республик, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября бездоказательно обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян в июне подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.