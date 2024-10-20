Херсон, 20 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили 194 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ряд вражеских объектов благодаря данным, полученным от сопротивления, которое действует в находящемся под контролем киевского режима Херсоне. Об этом организация сообщила 20 октября.

Станислав Красильников/РИА Новости

«По нашим координатам были уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, пункт дислокации противника, склад с боекомплектом, четыре гаубицы Д-20, 24 военных автомобиля, три лодки, станция РЭБ, миномёт 2Б11, три промышленных генератора», — говорится в заявлении.

Сопротивление также выявляет пособников киевского режима, виновных в казнях мирных жителей и организации террора в Херсонской области. Движение намерено продолжать содействовать полному освобождению российского региона.

Минобороны в последнее время не сообщало о нанесении ударов по Херсону. Ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия в ходе специальной военной операции наносит удары только по военным целям или по объектам, которые обеспечивают работу оборонных предприятий.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября в Херсоне загорелись склады. По информации назначенного Киевом главы областной военной администрации Александра Прокудина, пожар начался якобы из-за нанесения удара по объекту.

6 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. 5 октября в городе в ходе взрыва получили повреждения газораспределительная станция и склады.