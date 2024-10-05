Украина, 5 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Газораспределительная станция под Херсоном, временно оккупированным украинской армией, получила повреждение в результате взрыва, сообщил 5 октября назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что также повреждения получили складские помещения. По словам Прокудина, удар наносила российская авиация.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в районе Херсона.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» вечером накануне, 4 октября, распространило информацию о серии взрывов в городе Славянске.

В ночь на 5 октября украинское издание «Общественное» сообщило о двух взрывах, прогремевших в Одессе. Также взрывы были слышны в Одесской области. Сегодня издание сообщило, что вечером 4 октября ВС России наносили удары по объекту в Николаеве.