Киев, 6 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне, сообщило 6 октября украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Режим предупреждения об угрозе с воздуха там не вводился.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам в Херсоне.

Украинские СМИ 5 октября писали о взрывах в Харькове и Киеве на фоне воздушной тревоги. Сирены тогда также звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 5 октября сообщил, что газораспределительная станция под Херсоном получила повреждение в результате взрыва.

В ночь на 5 октября украинское издание «Общественное» сообщило о двух взрывах, прогремевших в Одессе. Также они были слышны в Одесской области.