Украина, 12 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне загорелись складские помещения. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Telegram-канал Александра Прокудина

Он уточнил, что возгорание возникло накануне вечером, 11 октября, якобы в результате прилёта. Об ущербе и погибших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября газораспределительная станция под Херсоном получила повреждение в результате взрыва.

6 октября издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Херсоне. При этом режим предупреждения об угрозе с воздуха там не вводился.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак 3 октября сообщил о повреждении в регионе одного из промышленных предприятий, на котором вспыхнул пожар. Также, по его словам, повреждена линия электропередачи.