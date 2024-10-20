Москва, 20 октября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. За последние пять лет в России было построено и отремонтировано порядка 130 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог. Об этом 20 октября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении по случаю Дня работников дорожного хозяйства.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По его словам, сейчас отечественный дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться, эффективно решая поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

«За последние пять лет построено и отремонтировано почти 130 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог, введены в эксплуатацию уникальные мосты, путепроводы и тоннели», — сказал Мишустин, слова которого привела пресс-служба правительства РФ.

Глава кабмина уточнил, что ведётся развитие перспективных международных транспортных коридоров, включая маршруты «Россия», «Север — Юг», «Европа — Западный Китай», с помощью которых станет возможным укрепить логистические связи с дружественными РФ странами, а также российский промышленный и туристический потенциал.

«Новые дорожные объекты и участки федеральных, региональных и местных дорог являются хорошим стимулом социально-экономического развития территорий России, активизируют строительство жилья, социальных объектов, создание новых рабочих мест. Всё это было бы невозможно без вашего нелёгкого труда», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября Путин поздравил работников и ветеранов отечественной дорожной отрасли с профессиональным праздником. Глава государства уточнил, что перед дорожным хозяйством РФ поставлена задача по созданию современных логистических маршрутов национального и глобального значения.

Россия наращивает темпы ремонта и строительства дорог. В течение последних шести лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние было приведено более 100 тыс. км дорог.

В Якутии 17 октября началось строительство уникального Ленского моста с расчётной пропускной способностью 5300 автомобилей в сутки. Введение объекта в строй позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь — Мирный — Якутск — Магадан».