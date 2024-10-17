Якутия, 17 октября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В Якутии дан старт строительству уникального Ленского моста с расчётной пропускной способностью 5300 автомобилей в сутки. Он позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь — Мирный — Якутск — Магадан», а будущем — создать международный транспортный коридор Россия — Азиатско-Тихоокеанский регион.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Строители Ленского моста в Якутии

Впервые в мире масштабное вантовое сооружение возводится в условиях вечной мерзлоты. Проектом учтены и низкие температуры зимой, и интенсивный ледоход, и сильные паводки на реке Лене, и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север. Ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки — до конца 2028 года — поручил президент Владимир Путин. Церемония заливки первой буронабивной сваи под опору состоялась 17 октября в районе поселка Табага, а старт работам основного цикла строительства дал глава республики Айсен Николаев. Он назвал событие историческим — воплощается в жизнь вековая мечта многих поколений якутян.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев дал старт строительству Ленского моста

«Над проектом трудились лучшие инженерные институты нашей страны. Уникальность его заключается в том, что подобные мосты никогда ранее не строились в условиях вечной мерзлоты. Убежден, что решения, заложенные в его основу, многие годы будут служить будущим поколениям и дадут мощный толчок для дальнейшего ускоренного развития не только Якутии, но и всего Северо-Востока страны», — подчеркнул глава Якутии.

Ленский мост соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путём, автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», то есть фактически восточную часть России с побережьем Охотского моря. С его вводом будет создан транспортный узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также трассы республиканского значения.

К примеру, путь от Новосибирска до Магадана сократится на 905 км. Снижение транспортных расходов окажет значительное влияние на расходы различных отраслей экономики, что в свою очередь повлияет на рост доходов граждан и положительно скажется на качестве жизни населения. Стоимость потребительской корзины граждан Якутии снизится, существенно возрастёт транспортная доступность населения.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В Якутии в районе поселка Табага состоялась церемония заливки первой буронабивной сваи под опору Ленского моста

В целом социально-экономические эффекты проекта, реализуемого по концессионному соглашению между правительством Якутии и группой «ВИС», превосходят инвестиции в 1,6 раза. Такую оценку дают эксперты Министерства экономического развития РФ.

«Мы начинаем то, чего никто в мире ещё не делал. Уверен, что за ходом строительства с интересом будут наблюдать не только на Дальнем Востоке, но и во всей России и дружественных странах. Мы как инвестор и концессионер проекта осознаём высокую ответственность, сложность и сжатые сроки строительства. Поэтому все имеющиеся компетенции и ресурсы Группы «ВИС» будут вовлечены в этот проект», — отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов. По его словам, уже летом работы начнутся в русле реки.

«Мост не только решит логистические проблемы региона, но и даст мощный импульс экономическому развитию Якутии, Дальнего Востока и всей России. Он не просто свяжет берега, увеличит грузопоток и ускорит развитие экономики — мост в первую очередь поможет в единении людей», — сказал управляющий Якутским отделением Сбербанка Олег Бугай. Компания выступает финансовым партнёром концессии.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутия. Строительство Ленского моста начинается в посёлке Табага

Как сообщало ИА Регнум, автомобильный мостовой переход будет двухполосным, его общая протяжённость с автомобильными подходами составит 14,5 км, без них — 4,6 км. Самую большую опору моста предстоит возвести для центрального пилона. Для её строительства потребуется 208 свай и более 10 000 кубометров бетона.