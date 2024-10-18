Москва, 18 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Россия наращивает темпы ремонта и строительства дорог. За шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели более 100 тыс. км дорог. Это повышает транспортную доступность, способствует экономическому росту регионов, привлечению инвестиций и запуску новых инфраструктурных объектов. И за всем этим стоит труд дорожников, которые ежедневно, в любую погоду обеспечивают безопасные и комфортные дороги для пешеходов и водителей. В этом году свой профессиональный праздник — День работников дорожного хозяйства — они отмечают 20 октября.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поблагодарил коллег за проделанную работу в части развития дорожно-транспортной отрасли.

«Удалось достичь больших успехов, в том числе и в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как результат — создание комфортных условий для учёбы и работы, для отдыха и воспитания детей. Позитивные перемены не остались без внимания жителей регионов. Нацпроект является одним из самых узнаваемых среди населения», — отметил Хуснуллин.

Также он отметил масштабные планы на будущее: «Сейчас мы заканчиваем нынешний дорожный нацпроект, продолжением которого в будущем станет новый — «Инфраструктура для жизни». Работы предстоит ещё много, но слаженной командой, я уверен, все показатели будут выполнены».

Представители дорожного хозяйства — это более 10 тыс. организаций, в которых трудятся 750 тыс. человек.

«Эти люди делают все для качественного развития автомобильных дорог в нашей стране. Их работа — надежный вклад в обеспечение комфортных и безопасных поездок, в повышение доступности наших курортов, в развитие внутреннего туризма. Наши дорожники реализуют сложнейшие инфраструктурные проекты, которые не только связывают районы, города и регионы, но и обеспечивают их устойчивое развитие», — подчеркнул министр транспорта Роман Старовойт.

Необходимо отметить и важность вопроса подготовки отраслевых кадров, ей уделяется огромное внимание. Проректор Российского университета транспорта Татьяна Марканич отмечает, что кадровый потенциал — фундамент функционирования и устойчивого развития всей сферы дорожного хозяйства.

И благодаря профессионализму специалистов — инженеров, мостовиков, строителей и других — дороги страны постоянно совершенствуются. При этом довольно часто секреты профессии молодые специалисты узнают от заслуженных работников и ветеранов. А иногда лучшие традиции дорожно-транспортной отрасли передаются из поколения в поколение внутри одной семьи.

Это, к примеру, подтверждает трудовая династия Бланкиных из Алтайского края. Общий стаж работы в дорожном хозяйстве Ивана Васильевича и трех его сыновей составляет более 100 лет. Свой трудовой путь глава семейства начал в 1976 году с должности машиниста автогрейдера в Новоалтайске. Затем более 30 лет посвятил работе в Северо-Восточном дорожно-строительном управлении (ДСУ). За эти годы он получил звание почетного дорожника, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и другие награды.

Трое сыновей Ивана Бланкина — Александр, Сергей и Дмитрий — много времени проводили с отцом на работе, помогали ему чинить технику и изучали секреты профессии. Поэтому выбор будущей карьеры был очевиден — все они стали машинистами автогрейдера и уже достигли успеха в работе, что подтверждается неоднократными победами в конкурсах профессионального мастерства.

Александр Бланкин рассказывает, что за годы работы принял участие в ремонте сотни дорог. Проезжая по ним, он чувствует гордость. Не один десяток объектов он отремонтировал по нацпроекту.

«Наша профессия — не из легких, но очень интересная. А чтобы стать мастером своего дела надо любить свою профессию, подходить с ответственностью и обязательно с творчеством. Ведь если результат будет нравится самому, то и другие жители его обязательно оценят», — считает Александр.

Дмитрий Бланкин стал управлять грейдером и работать машинистом катка с 2003 года. Он отмечает, что уступать родне в профессионализме, несмотря на более короткий стаж работы, не планирует, поэтому также активно участвует в соревнованиях. В этом году он одержал победу в конкурсе «Лучший по профессии».

История дорожной династии Тюничевых/Базаровых из Великого Новгорода продолжается на протяжении поколений. Родоначальниками стали Анна и Михаил Тюничевы. Анна работала на Октябрьской железной дороге с 50-х годов прошлого века: сначала рабочим, а потом стрелочницей. Там она познакомилась с будущим мужем Михаилом. Позже она выбрала для себя достаточно тяжёлую профессию битумовара.

Её дочери Светлана и Людмила всю жизнь проработали в производственной лаборатории на асфальтобетонном заводе, обе — ветераны труда. Кроме того, Светлане была присвоена медаль Почетного дорожника страны.

Супруг Людмилы Анатолий Базаров после службы в Черноморском флоте выбрал профессию экскаваторщика. За свою работу он получил звание заслуженного экскаваторщика Новгородской области. Дети Людмилы и Анатолия продолжили династию. Сын Дмитрий работает дорожным рабочим и сварщиком на дорожном предприятии, а дочь Юлия трудится начальником производственной лаборатории, которая контролирует качество дорожных покрытий.

«Работа у нас сложная, очень ответственная, но крайне интересная. Самое главное, в нашей работе, можно увидеть результат своего труда. Как дорога, которая была с дефектами, деформациями и разрушениями, имела плачевный вид, преображается и становится безопасной для движения», — говорит она.

А Николай Бусел из Вологодской области строительству и контролю за содержанием мостов посвятил практически всю жизнь: в профессии он уже 45 лет.

Трудовую деятельность он начал мастером по строительству в 1978 году. После 25 лет работы он поступил на службу в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта области. В 2018 году он вышел на пенсию, но не смог оставить профессию и стал главным специалистом отдела искусственных сооружений в региональном департаменте автодорог.

«Я с детства любил строительство, мосты в особенности. Люблю это чувство, когда приезжаешь к водоему, а там лес и ничего нет, а потом там появляется красивое сооружение. Это работа большой команды, и моя в том числе, это огромная гордость», — рассказывает Николай Михайлович.

За время реализации нацпроекта он принял участие в строительстве и ремонте всех искусственных сооружений в области.

«Все объекты очень важны, но мне хочется отметить мост через реку Сухона, так как мост большой, важный для жителей, он соединяет между собой два округа там используются сложные технологические работы по замене опорных частей и не только», — отметил он.

Ведущий инженер отдела строительства и ремонта автодорог из Ярославской области Михаил Смыслов работает в сфере дорожного хозяйства с 2015 года. В том числе, он трудится на одной из самых протяженных и востребованных региональных трасс региона, которую строят по нацпроекту. Так, участок дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец соединяет четыре области: Вологодскую, Ярославскую, Тверскую и Московскую.

Министерство транспорта Ярославской области

«Самая большая награда для меня — слова благодарности от простых жителей, которые ежедневно пользуются обновленными дорогами», — говорит он.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется по решению президента Владимира Путина. Дороги по всей стране становятся безопаснее и комфортнее. По нацпроекту строят и ремонтируют федеральные и региональные трассы, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и другое. В городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.