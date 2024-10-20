Москва, 20 октября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Перед российским дорожным хозяйством поставлена задача по созданию современных логистических маршрутов национального и глобального значения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов этой отрасли, которое 20 октября опубликовано на сайте Кремля.

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Глава государства уточнил, что в дорожном комплексе РФ всегда работали специалисты высокой квалификации, которые досконально знают и любят своё дело, при этом за каждым километром новой дороги и мостовым переходом стоит огромный созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей и представителей других специальностей.

Путин также отметил работу российских дорожников в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», добавив, что власти РФ продолжат совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивая сеть федеральных, региональных и местных трасс.

«В целом перед отраслью стоят большие комплексные задачи и среди приоритетов — создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей», — говорится в поздравлении.

Как сообщало ИА Регнум, Россия наращивает темпы ремонта и строительства дорог и за последние шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние было приведено более 100 тыс. км дорог. В результате повысилась транспортная доступность, что поспособствовало экономическому росту регионов, привлечению инвестиций и запуску новых инфраструктурных объектов.

В Якутии 17 октября стартовало строительство уникального Ленского моста с расчётной пропускной способностью 5300 автомобилей в сутки. Он позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь — Мирный — Якутск — Магадан», а в дальнейшем позволит создать международный транспортный коридор Россия — Азиатско-Тихоокеанский регион.