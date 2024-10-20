Москва, 20 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Потребители российского газа в Европе осознают сложности, которые возникают в связи с отказом Киева продлевать договор о транзите российского газа, заявил 20 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести», — процитировало Полищука агентство «РИА Новости».

По его данным, сейчас идёт проработка вариантов действий по обеспечению интересов потребителей и поставщиков голубого топлива в сложившихся условиях.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года истекает срок договора о транзите российского газа через Украину. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 7 октября заявил, что продления контракта не будет, и призвал европейские страны полностью отказаться от российских газа и нефти.

По мнению директора Института нового общества Василия Колташова, Украина таким образом пытается давить на Москву, чтобы на своих условиях заставить РФ вступить в мирные переговоры. В беседе с ИА Регнум он заявил, что Киев не намерен терять деньги и ищет варианты использования газопровода для азербайджанского газа.

Издание «РБК Украина» сообщило 17 октября, что Киев предложил Азербайджану и Словакии новую схему поставок газа в ЕС без участия России. Украинская сторона предложила вариант, при котором она из транзитёра превращается в реэкспортёра голубого топлива.