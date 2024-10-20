Гавана, 20 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Куба готовится к удару урагана «Оскар», который движется на запад в Атлантическом океане. Об этом 19 октября сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес.

Ismael Francisco/AP/TASS

Его слова приводит агентство Prensa Latina. Глава республики признал, что удар по Острову свободы неизбежен.

Бермудес уточнил, что ведётся напряжённая работа, чтобы защитить от стихии людей и экономические ресурсы. Он добавил, что определённое внимание также уделяется ситуации в энергетике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее система энергоснабжения Кубы вышла из строя. До этого в стране произошла авария на ТЭЦ в городе Матансасе, которая вызвала полное отключение электроэнергетической системы республики.

19 октября стало известно, что в Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар». Скорость порывов ветра в зоне этого циклона достигает около 36 метров в секунду. «Оскар» движется на запад, преодолевая каждый час по 19 километров.