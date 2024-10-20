Вашингтон, 20 октября, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Новый ураган, который получил название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил 19 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

NHC Ураган «Оскар»

На интерактивной карте на сайте указанного правительственного агентства уточняется, что скорость порывов ветра в зоне урагана достигает около 36 метров в секунду. Он движется на запад, преодолевая каждый час по 19 километров.

NHC и другие службы США пока не объявляли штормового предупреждения в связи с ураганом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября другой ураган («Милтон») ударил по побережью американского штата Флорида. В его ожидании власти провели массовую эвакуацию, затронувшую более 5,5 млн человек. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.

«Милтон» вызвал во Флориде мощные торнадо и ливни. Из-за урагана в штате были зафиксированы крупные разрушения. В октябре на США обрушился ещё один сильный ураган — «Хелен». Его жертвами стали сотни людей.