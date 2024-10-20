В Атлантическом океане сформировался новый ураган
NHC: в Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»
Вашингтон, 20 октября, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Новый ураган, который получил название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил 19 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
На интерактивной карте на сайте указанного правительственного агентства уточняется, что скорость порывов ветра в зоне урагана достигает около 36 метров в секунду. Он движется на запад, преодолевая каждый час по 19 километров.
NHC и другие службы США пока не объявляли штормового предупреждения в связи с ураганом.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября другой ураган («Милтон») ударил по побережью американского штата Флорида. В его ожидании власти провели массовую эвакуацию, затронувшую более 5,5 млн человек. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.
«Милтон» вызвал во Флориде мощные торнадо и ливни. Из-за урагана в штате были зафиксированы крупные разрушения. В октябре на США обрушился ещё один сильный ураган — «Хелен». Его жертвами стали сотни людей.