Варшава, 20 октября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. «План победы», представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, полностью исключает Польшу из переговорного процесса по украинскому кризису, написал обозреватель Витольд Юраш в статье для журнала Onet.

Иван Шилов ИА Регнум Польша

По его словам, это обстоятельство является самым важным в указанном документе. Юраш пояснил, что Варшава не сможет участвовать в дипломатической игре, которая должна решить, как завершится конфликт.

Обозреватель уточнил, что в «плане победы» содержатся секретные положения к пунктам о «неядерном сдерживании» России и экономическом сотрудничестве после окончания боевых действий, о чём Польшу не проинформировали. Юраш отметил, что Варшава просто не попала в число «избранных партнёров», о которых упомянул глава киевского режима.

Кроме того, как подчеркнул автор публикации, Польша также не была включена в список стран, которые имеют «соответствующий потенциал военной поддержки». Планируется, что именно эти государства будут ознакомлены с деталями пункта о поставках оружия и ударах вглубь территории России.

Обозреватель считает, что Варшаву не внесли в этот список из-за того, что она исчерпала все возможности по поставкам оружия Украине. В заключение Юраш призывает читателей задаться вопросом, смогла ли в итоге Польша извлечь хоть какую-нибудь выгоду из поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европейский совет и НАТО без какого-либо энтузиазма отнеслись к «плану победы» главы киевского режима. Он отметил, что документ не преследует целью урегулирование конфликта и «не является ярким выразительным светом в конце тоннеля», способным изменить существующую реальность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что глава киевского режима продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Представитель Кремля назвал намерения Киева недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.