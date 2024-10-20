Лондон, 20 октября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность в связи с атакой беспилотника на резиденцию главы израильского правительства в городе Кесария. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 октября на официальном сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр сообщил, что был встревожен, когда появились сообщения о беспилотнике, запущенном в направлении резиденции премьер-министра Нетаньяху», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора главы правительств Великобритании и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность возобновления переговорного процесса по прекращению огня в секторе Газа в свете убийства израильскими военными главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию Нетаньяху в городе Кесария на севере страны. Согласно информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ливана было запущено три БПЛА, два из которых перехвачены. О жертвах или пострадавших не сообщалось.

Израильская сторона заявила, что за нападением якобы стоит ливанское шиитское движение «Хезболла». На данный момент ответственность за атаку на себя не взяла ни одна организация. По словам израильского премьер-министра, его пытались убить «агенты Ирана». Нетаньяху заявил, что инцидент не заставит Израиль прекратить боевые действия для обеспечения безопасности страны.