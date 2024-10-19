Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убийства путём атаки БПЛА
Нетаньяху заявил, что за атакой БПЛА на его резиденцию стоят «агенты Ирана»
Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. «Агенты Ирана» якобы пытались убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посредством беспилотника, который ударил по резиденции израильского лидера. Об этом написал 19 октября сам глава правительства еврейского государства.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) политик предупредил, что указанное нападение не заставит его и весь Израиль отказаться от продолжения войны, которую сейчас ведёт страна якобы ради собственной безопасности. Он пообещал, что еврейское государство достигнет всех целей, поставленных в рамках ведущегося конфликта.
Нетаньяху обратился к Ирану с его союзниками и подчеркнул, что любой, кто причинит вред израильским гражданам «заплатит высокую цену». Премьер-министр также добавил, что Израиль продолжит уничтожать террористов и вернёт израильтян, которые оказались в плену.
Как сообщало ИА Регнум, 19 октября беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. В результате нападения никто не пострадал. Газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера написала, что за атакой стоит якобы ливанская шиитская организация «Хезболла».
В свою очередь израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника проинформировал, что запуск беспилотника в сторону резиденции Нетаньяху якобы был попыткой Ирана убить премьер-министра.
Портал Ynet уточнил, что органы безопасности Израиля повысили уровень бдительности и ужесточил инструкции по передвижению ряда чиновников израильского правительства после нападения дрона на резиденцию Нетаньяху.