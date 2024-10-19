Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. «Агенты Ирана» якобы пытались убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посредством беспилотника, который ударил по резиденции израильского лидера. Об этом написал 19 октября сам глава правительства еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, Иран

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) политик предупредил, что указанное нападение не заставит его и весь Израиль отказаться от продолжения войны, которую сейчас ведёт страна якобы ради собственной безопасности. Он пообещал, что еврейское государство достигнет всех целей, поставленных в рамках ведущегося конфликта.

Нетаньяху обратился к Ирану с его союзниками и подчеркнул, что любой, кто причинит вред израильским гражданам «заплатит высокую цену». Премьер-министр также добавил, что Израиль продолжит уничтожать террористов и вернёт израильтян, которые оказались в плену.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. В результате нападения никто не пострадал. Газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера написала, что за атакой стоит якобы ливанская шиитская организация «Хезболла».

В свою очередь израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника проинформировал, что запуск беспилотника в сторону резиденции Нетаньяху якобы был попыткой Ирана убить премьер-министра.

Портал Ynet уточнил, что органы безопасности Израиля повысили уровень бдительности и ужесточил инструкции по передвижению ряда чиновников израильского правительства после нападения дрона на резиденцию Нетаньяху.