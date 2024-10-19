Москва, 20 октября, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ с Днём военного связиста. Соответствующий приказ 20 октября опубликовал Telegram-канал оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«20 октября в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается День военного связиста и 105-летие со дня образования войск связи. Во все времена военных связистов отличали профессионализм, самоотверженность и верность служебному долгу», — отметил Белоусов.

Глава ведомства выразил особые слова благодарности учёным, конструкторам, специалистам промышленных предприятий, техникам и инженерам, благодаря которым обеспечивается устойчивое взаимодействие между войсками и повышается обороноспособность страны.

Белоусов подчеркнул, что военные связисты, выполняя задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штатах, а также вносят значительный вклад в достижение победы.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября министр обороны поздравил руководителей, преподавателей и работников подведомственных образовательных учреждений с Днём учителя. Он отметил, что педагоги формируют будущее российских Вооружённых сил и воспитывают настоящих патриотов и достойных защитников Отечества.