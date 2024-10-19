Берлин, 20 октября, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Причастных к теракту на «Северных потоках» необходимо привлечь к ответственности, в противном случае будет создан серьёзный прецедент. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену.

ИА Регнум Подробности расследования взрыва на «Северном потоке»

«Расследования… Ситуация вокруг «Северных потоков» — это очень серьёзный прецедент. Это террористическая атака против критической энергетической инфраструктуры», — указал посол.

По его словам, если частные расследования отдельных стран не дают результатов, необходимо инициировать независимое международное расследование с участием России или под патронажем Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Дипломат отметил, что экономическое сотрудничество между Россией и Германией по поставкам газа по «Северным потокам» было взаимовыгодным. Кроме того, Германия являлась энергетическим хабом для европейских стран, в связи с чем теракт на «Северных потоках» подорвал энергетическую безопасность не только Германии, но и всей Европы.

«Перед немецкой экономикой не ставился вопрос, где достать энергию… Благодаря «Северному потоку» покрывались от 35 до 40% потребностей Германии», — подчеркнул Нечаев.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности использовать неповреждённую нить «Северных потоков» для возобновления поставок.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, кто мог стоять за диверсией, Нечаев заметил, что теракт выгоден тем, кто заинтересован в разрушении российско-немецких отношений в энергетической сфере.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США подорвали «Северные потоки», так как не смогли убедить Европу отказаться от выгодных для европейской экономики газопроводов. По его словам, Вашингтон счёл оправданным подрыв трубопроводов, чтобы гарантировать отрыв Европы, прежде всего ФРГ, от РФ.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент РоссииВладимир Путин назвал это терактом, подчеркнув, что для его организации явно потребовалась поддержка на государственном уровне. По его словам, расследования не ведутся, а соответствующие обращения российской стороны игнорируются.