Киев, 16 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Взрывы прогремели вечером в столице Украины Киеве на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом 16 октября сообщило украинское издание «Общественное».

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрывы вызваны работой систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам мэра Киева, беспилотники летели с севера, один из них замечен в киевском районе Оболонь.

«В Пуща-Водице работает ПВО», — пояснил Кличко и призвал жителей города не покидать укрытий.

В настоящее время режим воздушной тревоги действует на территории шести регионов Украины — в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате взрывов в Одессе повреждения получила портовая инфраструктура. 14 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооружённые силы России нанесли удар в районе порта Одессы. По его словам, в результате были поражены техника и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

12 октября Вооружённые силы РФ ударом ракетного комплекса «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу уничтожили ценный для ВСУ груз. Удар был нанесён по судну под флагом Панамы Shui Spirit, которое доставило западное оружие для Киева из порта в Румынии.