Мелитополь, 18 октября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области оказались повреждены после серии взрывов, сообщил назначенный Киевом глава оккупированной Киевом части Запорожья Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале он уточнил, что за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано около 200 взрывов. Фёдоров не стал приводить информацию о том, какие именно объекты подверглись разрушению.

При этом официальная информация от российских властей об ударах по инфраструктуре киевского режима не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 октября на Украине проинформировали, что в Киеве на фоне сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко утверждал, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО) в Пуща-Водице. Он добавил, что с севера к украинской столице летели беспилотники, один из которых был замечен в районе Оболонь.

В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. Информацию об этом приводил телеканал «Общественное». Другие подробности случившегося не уточнялись, сообщили журналисты.