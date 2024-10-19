Киев, 19 октября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — украинские военкоматы) в подконтрольном киевскому режиму Запорожье открыл стрельбу из автомата во время проверки документов. Об этом 19 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

кадр из видео

«Причиной стал конфликт работников ТЦК с гражданскими. Во время словесной перепалки один из людей в форме выстрелил в воздух», — говорится в публикации.

Военный сделал одиночный выстрел, но это не испугало, а разозлило недовольных граждан, мужчины начали толкать военкома. Один из них вышел вперёд и закричал «Стреляй!».

Как передавало ИА Регнум, на Украине нарастает недовольство населения насильственной мобилизацией. 19 октября стало известно об убийстве в Одессе бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал ТЦК ловить мужчин для призыва в армию.

Также 17 октября в Закарпатской области толпа из 30 женщин не давала проехать микроавтобусу, в котором находились сотрудники ТЦК. Толпа кидала в транспортное средство камни и пыталась перевернуть. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

16 октября в Киеве прошла протестная акция, на которую вышли родственники бойцов ВСУ, пропавших без вести. Они требовали, чтобы к ним вышли представители власти, но их встретил только полицейский кордон.

Президент России Владимир Путин в сентябре отметил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Он не исключил, что в этой стране не только снизят призывной возраст, но также начнут создавать аналог гитлерюгенда — военизированной организации, действовавшей в нацистской Германии.