Украина, 18 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против женщин, пытавшихся перевернуть микроавтобус, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило 17 октября киевское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Группа, которая окружила на транспортное средство в Закарпатской области, насчитывала около 30 человек. Женщины не давали микроавтобус проехать, кидали него в камни и хотели перевернуть.

Следствие вменяет им статьи о хулиганстве, препятствовании Вооружённым силам Украины и о блокировке транспорта организаций. Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля жители города Никополя Днепропетровской области Украины помешали отправке в ТЦК мужчины, которого задержала группа вооружённых лиц. Неизвестные в военной форме вытащили задержанного из его машины и попытались затолкать его в полицейский автомобиль. Собравшаяся толпа воспрепятствовала этому и отбила мужчину.

В середине мая в Харькове группа женщин помешала сотрудникам ТЦК насильно мобилизовать местного жителя. Они оказывали работникам военкомата сопротивление, устроив с ними драку.