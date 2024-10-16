Киев, 16 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Родственники бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропавших без вести на красноармейском направлении, устроили митинг на Майдане в Киеве. Об этом 16 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких. Особенно много было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады», — указано в сообщении.

Родные утверждали, что военных отправляли в зону боевых действий без должной подготовки.

На кадрах, публикуемых изданием, десятки людей с украинскими флагами стоят вдоль проезжей части и на самой центральной площади. В руках у некоторых плакаты с призывами к властям.

Ранее одна из жительниц Украины утверждала, что её 51-летнего отца отправили под Красноармейск (украинское название — Покровск) всего после трёх недель обучения. В результате он пропал, и информацию о её близком не удаётся получить ни в бригаде, ни в ТЦК, который мобилизовал мужчину в июле.

Как передавало ИА Регнум, российские войска тем временем проводят успешные боевые действия на красноармейском направлении. 26 сентября советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС России находятся на подступах к Красноармейску.

Американская газета The Washington Post 2 октября написала, что украинские военнослужащие признают фактическую потерю города из-за разрушения критической инфраструктуры. Как утверждают бойцы ВСУ, в городе серьёзно пострадали мосты и железные дороги. Такое развитие событий вынуждает их выбирать более длинные и опасные маршруты через данный район, что фактически означает потерю города.